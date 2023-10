Mbappé - PSG : L’ultimatum est lancé !

La rédaction

Que le PSG se tienne prêt. Le Real Madrid aurait prévu de relancer le dossier Kylian Mbappé dans les prochains mois. Le club espagnol voudrait tenter de le récupérer gratuitement et d'acter sa venue dès le mois de janvier. En cas de refus, la formation pourrait, tout simplement, abandonner le dossier.

Nouvelle saison en préparation dans le feuilleton Kylian Mbappé. A quelques mois de son contrat, le PSG et le Real Madrid se préparent à livrer bataille dans ce dossier. Le club parisien espère toujours le convaincre de rester une saison supplémentaire. Mais la formation merengue n'a pas l'intention de se laisser faire et compte bien répliquer comme l'a confirmé Javier Rubiano.

Le Real Madrid va débarquer

« Le club blanc sera bien là en 2024. Une nouvelle fois derrière l'attaquant du Paris Saint-Germain. Parce que la réalité est ce qu'elle est. Mbappé termine son contrat le 30 juin. Il veut probablement précipiter sa décision jusqu’à la fin de la saison, comme il l’a fait en 2022, pour obtenir le plus gros profit possible. Y a-t-il des options pour qu'il abandonne à nouveau le Real Madrid et renouvelle avec le PSG ? Bien sûr. Mais il existe également des options selon lesquelles il franchirait enfin le pas de quitter la France pour se retrouver au Santiago Bernabéu . Et c'est pourquoi Florentino frappera à votre porte dans les semaines ou mois à venir » a confié le journaliste à Bernabeu Digital.

Le Real Madrid prêt à abandonner ce dossier ?