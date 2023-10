Le choc approche, il prévient le PSG et Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain se prépare pour sa troisième sortie européenne de la saison avec la réception du Milan AC la semaine prochaine. Kylian Mbappé et le PSG recevront Mike Maignan, ancien de la maison et formé au club. Le gardien de l’équipe de France s’est livré sur cette confrontation.

Le PSG va devoir se racheter en Ligue des champions après sa déroute à Newcastle lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions (4-1). Après deux matchs, le PSG compte une victoire et une défaite et va se frotter au Milan AC le 25 octobre prochain au Parc des princes.

«Rejouer contre le PSG va être particulier»

L’occasion pour Mike Maignan, portier de l’équipe de France et du Milan AC de faire son grand retour au PSG, son club formateur. Le natif de Cayenne s’est confié sur le choc en conférence de presse ce lundi. « C'est toujours particulier de revenir chez soi, que ce soit à Lille ou à Paris. Rejouer contre le PSG va être particulier. Il y aura la famille, les amis... Il faudra que je reste concentré et que je ne me fasse pas dépasser par les émotions ».

