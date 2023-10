Un champion du monde a un rêve avec le PSG, il déballe tout

Thomas Bourseau

Presnel Kimpembe n’est pas encore prêt à revenir sur les terrains. Blessé depuis février dernier, le champion du monde est en pleine période de convalescence. De quoi lui faire manquer la réception du Milan AC en Ligue des champions le 25 octobre prochain, et surtout de marquer un but à Mike Maignan, ce qui est son rêve d’après le portier.

Le mercredi 25 octobre prochain, le PSG aura à coeur de rectifier le tir concernant sa dernière sortie européenne ratée à Newcastle (1-4). Corrigés par les Magpies , les hommes de Luis Enrique vont recevront le Milan AC au Parc des princes dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

Toujours blessé, Kimpembe va manquer le rendez-vous du PSG contre le Milan AC

Anciens coéquipiers au PSG, Mike Maignan et Presnel Kimpembe se connaissent particulièrement bien. Néanmoins, le portier du Milan AC ne va pas se mesurer à son ami lors de la rencontre de Ligue des champions en question en raison de la période de convalescence de Presnel Kimpembe.

«Je sais qu'il rêve de me mettre un but, et il ne l'a pas encore fait»