Surprise, il propose une solution radicale pour stopper Mbappé

Benjamin Labrousse

Le 25 octobre prochain, le PSG accueillera l’AC Milan au Parc des Princes en phase de poules de la Ligue des Champions. L’occasion pour certains Milanais comme Théo Hernandez ou encore Mike Maignan de retrouver Kylian Mbappé, Lucas Hernandez, et Ousmane Dembélé, leurs partenaires en sélection. À ce propos, le latéral gauche milanais a annoncé avec humour avoir un plan pour contrer Mbappé.

Coéquipiers un jour, adversaires le lendemain. Ce cas de figure particulier va s’appliquer dans les prochains jours pour plusieurs joueurs de l’équipe de France. Les Bleus, qui affrontent l’Écosse en amical ce mardi, verront Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, ainsi que Lucas Hernandez affronter Mike Maignan, Olivier Giroud et Théo Hernandez le 25 octobre lors de la rencontre opposant le PSG à l’AC Milan.

« C'est un joueur extraordinaire »

Pour cette rencontre, où de nombreux internationaux Français s’affronteront, plusieurs duels à distance sont attendus. Mais pour les Milanais, le danger principal côté PSG se nomme logiquement Kylian Mbappé. Interrogé par Téléfoot au sujet de son capitaine en sélection, Théo Hernandez ne tarit pas d’éloges à propos du joueur de 24 ans : « Qu'est que tu veux que je dise ? C'est incroyable, c'est un joueur extraordinaire. PSG-Milan ? Il (Mbappé) est de l'autre côté (sur le terrain), c'est mieux (rires). C'est mieux qu'il aille de l'autre côté » .

« Fais faute quand tu peux »