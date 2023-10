Il dit oui au PSG, tout a changé pour lui

Benjamin Labrousse

Arrivé au PSG cet été contre un montant de 90M€, Randal Kolo Muani connaît actuellement une longue période d’adaptation sous ses nouvelles couleurs. Alors que le joueur de 24 ans doit désormais assumer un nouveau statut, l’ancien buteur des Bleus, Djibril Cissé, s’est livré à ce sujet, et il a même confié avoir apporté son soutien à Kolo Muani.

Une carrière peut parfois se jouer à peu de choses. Formé au FC Nantes, Randal Kolo Muani aura finalement explosé sur le tard dans ce football moderne, où les jeunes joueurs sont révélés très tôt. Auteur d’une saison exceptionnelle avec l’Eintracht Francfort en 2022/2023, le joueur de 24 ans a découvert l’équipe de France, pour ensuite signer en faveur du PSG lors du dernier mercato estival. Une ascension fulgurante pour un joueur particulier, qui semble encore se chercher à Paris.

PSG : Kylian Mbappé reçoit un hommage très spécial https://t.co/khifr1Uc9O pic.twitter.com/Qyr0pNsPGS — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

« Tu portes un costume différent, donc les gens sont moins tolérants »

Interrogé par l’Équipe au sujet de Randal Kolo Muani, l’ancien buteur Djibril Cissé comprend parfaitement la période d’adaptation que connaît actuellement l'attaquant du PSG : « C'est le jeu. Bien sûr que quand on est l'attaquant d'un grand club européen et qu'on arrive en sélection les attentes ne sont plus les mêmes que lorsque tu portes les couleurs d'Auxerre ou de Francfort. Je l'ai vécu après mon transfert à Liverpool (en 2004). Tu portes un costume différent, donc les gens sont moins tolérants, tu as moins le droit de te louper. »

« J'aime ce joueur, sa mentalité »