PSG : Mbappé l'a fait halluciner, il passe aux aveux

Amadou Diawara

Après avoir explosé à l'AS Monaco, Kylian Mbappé est monté en puissance au PSG jusqu'à devenir un prétendant sérieux pour remporter le Ballon d'Or. Alors qu'il a côtoyé le capitaine de l'équipe de France dans le club de la Principauté, Vagner Love a avoué qu'il était surpris par sa précocité.

Lancé par l'AS Monaco, Kylian Mbappé a tapé dans l'œil des plus grosses cylindrées européennes, dont le PSG et le Real Madrid. Finalement, c'est le club de la capitale qui a hérité de la pépite française lors de l'été 2017, et ce, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 180M€.

Vagner Love avait tout vu pour Mbappé, mais...

Ancien joueur de l'AS Monaco (janvier-aout 2016), Vagner Love a partagé le même vestiaire que Kylian Mbappé. D'ailleurs, l'attaquant brésilien a tout de suite vu que la star du PSG allait entrer dans la cour des grands, mais il ne pensait pas qu'il le ferait aussi vite.

«Je ne pensais pas que ce serait aussi rapide»