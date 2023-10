Messi fait vivre l’enfer au PSG, il raconte tout

Thibault Morlain

Avant de rejoindre le PSG en 2021, Lionel Messi a écrit l’histoire sous le maillot du FC Barcelone. Avec les Blaugrana, l’Argentin a d’ailleurs affronté le club de la capitale à plusieurs reprises en Ligue des Champions. Il y a eu notamment ce quart de finale lors de la saison 2012-2013 durant lequel Messi a ruiné les espoirs du PSG en un instant. Présent du côté parisien, Christophe Jallet s’en souvient très bien…

Parmi les rencontres marquants de Ligue des Champions du PSG, il y a notamment ce quart de finale face au FC Barcelone lors de la saison 2012-2013. Après un match nul à l’aller au Parc des Princes (2-2), le club de la capitale croit en ses chances de faire tomber les Catalans. D’ailleurs, pour le match retour, Lionel Messi se présente diminué physiquement et commence même sur le banc de touche. Mais ces images sont encore dans les mémoires, quand l’Argentin est parti à l’échauffement, le Camp Nou a fait un bruit pas possible. Entré ensuite en jeu, Messi a changé la donne et Barcelone a fini par se qualifier, malgré le nul au retour (1-1), grâce à la règle du but à l’extérieur.

«C'est encore un traumatisme», il balance sur ce joueur du PSG https://t.co/BaRQGpqt6X pic.twitter.com/DZYArFKwTS — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

La causerie d’Ancelotti avant Barcelone

Joueur du PSG lors de ce match, Christophe Jallet a raconté à quel point l’entrée en jeu de Lionel Messi avait tout changé pour le FC Barcelone. « On va jouer le quart de finale retour contre Barcelone au Camp Nou. On fait 2-2 au match aller, là c’est le retour. Lors de sa causerie du matin, le coach nous sort un plan de jeu sur la 1ère mi-temps en nous disant : « Attention les gars, on joue bas mais pas trop. On garde de la vitesse sur les couloirs. Et puis on essaye d’exploiter les contres au maximum. On va prendre la pression, on fait le dos rond, mais la première attaque, on leur fait mal. Après vous allez voir, ils vont reculer ». Tout ce qu’il avait dit, ça c’est presque déroulé comme ça », a-t-il expliqué d’abord pour Carré .

« Il y a un truc qui n’avait pas été prévu par le coach, c’est la Pulga »