PSG : Il fait le buzz en direct avec sa boulette !

Auteur d'une nouvelle performance XXL vendredi soir avec l'équipe de France aux Pays-Bas, Mike Maignan a rappelé à quel point il était devenu indispensable en équipe de France. Et Lucas Hernandez, le défenseur du PSG et des Bleus, a d'ailleurs commis une boulette à son sujet qui a beaucoup fait réagir.

Issu du centre de formation du PSG, Mike Maignan a finalement explosé dans les rangs du LOSC et aujourd'hui du Milan AC, loin du club de la capitale où la concurrence était trop conséquente pour qu'il s'y impose à l'époque. Pourtant, Maignan a laissé la porte ouverte en septembre dernier à la possibilité d'un retour au PSG dans un avenir proche : « Je suis Parisien, mais aujourd’hui, je suis sous contrat à l’AC Milan. Et pour le futur, on ne peut pas savoir » , indiquait Maignan. Et il semblerait que ces propos aient bien été entendus par les joueurs du PSG et provoque, malgré eux, des petit lapsus...

Hernandez annonce Maignan au PSG

Vendredi soir, après la victoire de l'équipe de France aux Pays-Bas (2-1) qui a validé le ticket des Bleus pour l'Euro 2024, Lucas Hernandez a été interrogé sur la prestation de Mike Maignan, une nouvelle fois très convaincant. Et le défenseur du PSG a commis une boulette qui n'est pas passée inaperçue : « Pour moi il n’y a pas meilleur que lui aujourd’hui, il est top 1. Il a un niveau incroyable, pour moi c’est vraiment le numéro 1 au monde. On a la chance de l’avoir en club…euh en sélection », a lâché Hernandez en se reprenant, lui qui venait d'annoncer que Mike Maignan évoluait avec lui au PSG.

« Il est top 1 mondial »