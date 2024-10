Il remercie le PSG après son calvaire

Jean de Teyssière

L’aventure d’Hugo Ekitike au PSG ne s’est pas passée comme il l’avait imaginé. Arrivé au milieu de star comme Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé, Hugo Ekitike a vécu une saison très compliquée et lors du début de saison dernière, il n’a joué que huit minutes jusqu’en janvier et son arrivée à l’Eintracht Francfort. Désormais, ça va beaucoup mieux pour l’ancien Rémois qui ne regrette pas son passage parisien.

Déjà cinq buts en Bundesliga pour Hugo Ekitike cette saison, qui a d’ailleurs marqué face au Bayern Munich dimanche dernier (3-3). Appelé avec les espoirs par Gérald Baticle, il devrait être confortablement installé à la tête de l’attaque française. Une situation qui tranche avec celle qu’il a connu il y a tout juste un an lorsqu'il évoluait au PSG.

«Je ne regretterai jamais d’être venu à Paris»

Arrivé à l’été 2022 en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike n’a jamais réussi à gagner sa place au PSG. L’international espoir français revient sur cette partie de sa carrière, dans les colonnes du Parisien : « Je ne regretterai jamais d’être venu à Paris, j’ai appris vraiment plus que les gens ne peuvent l’imaginer et aujourd’hui ça me sert. Il y a des choses que tu apprends par le regard, en regardant les autres joueurs. Ce n’est pas quelque chose qui peut se transmettre. J’ai été au contact des meilleurs joueurs (Messi, Neymar, Mbappé). Sur le coup, quand tu ne joues pas, tu n’as pas l’impression d’apprendre mais en fait, si. »

«Ce qui fait l’homme que je suis, c’est en partie grâce à Paris»

« Aujourd’hui, j’ai l’espace, le temps de jeu pour pouvoir m’exprimer et il n’y a rien de mieux pour se perfectionner, estime l’attaquant de l’Eintracht Francfort. Je pense que c’est la raison pour laquelle je me sens bien. Tout ce qui fait l’homme et le joueur que je suis, c’est en partie grâce à Paris. »