Il réclame une folie pour aider Mbappé, le PSG va halluciner

Alors que Didier Deschamps peine à trouver la bonne animation offensive pour l'équipe de France dans cet Euro, Emmanuel Petit conseille au sélectionneur de Bleus de tenter un pari avec Randal Kolo Muani, très peu utilisé depuis le début de la compétition. Une idée qui va faire bondir les supporters du PSG.

Depuis le début de l'Euro, l'équipe de France fait preuve d'un incroyable manque de réalisme offensif comme en témoigne le fait que les Bleus n'ont pas marqué dans le jeu en trois matches. Didier Deschamps cherche ainsi la bonne formule pour son trio d'attaque. Et Emmanuel Petit tenterait le pari Randal Kolo Muani, pourtant auteur d'une saison très décevante au PSG.

Emmanuel Petit veut tenter un coup pour le trio offensif des Bleus

« Moi, je mets Kylian Mbappé sur le côté, à gauche. Je pense que je donnerais quand même une chance à Coman, sur le côté droit, parce que je trouve que Dembélé, je l'adore dans ses déséquilibres, mais il gâche la plupart du temps tout avec le déchet qu'il peut avoir. Hier (mardi), c'est lui qui crée le pénalty. Donc malgré tout, ça reste quand même un joueur très important. Mais je pense que ça serait bien aussi de donner plus de temps de jeu à Coman, qui présente aussi des similitudes dans son jeu, mais qui, pour moi, est meilleur techniquement et en termes de vision », lance le champion du monde 1998 au micro de RMC , avant de poursuivre.

«Je tenterais un pari avec Kolo Muani»