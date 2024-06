Un joueur dézingue le PSG, il se fait corriger en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans quelques jours, Layvin Kurzawa ne sera, officiellement, plus sous contrat avec le PSG. Mais avant d'ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière de footballeur, l'international français n'a pas hésité à dézinguer ses dirigeants. Mais quelques heures plus tard, l'arrière gauche s'est fait reprendre de volée par plusieurs observateurs, notamment Jérôme Rothen.

Layvin Kurzawa n'a pas été conservé par le PSG. Mis au placard depuis plusieurs mois, l'arrière gauche ne rentrait plus dans les plans de Luis Enrique. Discret ces derniers mois, l'international français est sorti de son silence lors d'un entretien accordé au média Le Carré . Kurzawa n'a pas hésité à vider son sac et à tacler ses dirigeants. « Je ne critique pas l'institution PSG, mais oui, c'est la direction. Il y a eu un manque de respect envers moi sur cette dernière année, et les précédentes. » a-t-il déclaré.

« Il nous prend pour des cons »

Une sortie qui a provoqué la colère de Jérôme Rothen. « Je ne lui en veux pas d'avoir prolongé, beaucoup aurait fait comme lui mais en disant "je suis amoureux du foot, ça me manque", il nous prend pour des cons. Ce n'est pas possible de passer autant d'années sans jouer et penser ça. Le PSG t'a plus que respecté! Tu ne jouais pas une minute mais ton salaire et tes primes ont toujours été versés, du début à la fin. Tu devrais grandement les remercier » a-t-il déclaré au micro de RMC.

« Je ne sais pas sur quelle planète il vit »