Transferts : Le PSG veut éjecter un joueur… aux USA !

Complètement mis de côté par le PSG qui ne comptait absolument pas sur lui ces dernières années, Layvin Kurzawa a donc fini par quitter le club de la capitale dans l’anonymat le plus total en cette fin de saison. Et le latéral gauche français fait une révélation troublante sur son départ avorté en MLS l’hiver dernier, programmé par le PSG.

Le calvaire est enfin terminé pour Layvin Kurzawa au PSG ! Le latéral gauche de 31 ans est arrivé en fin de contrat avec le club de la capitale et va donc changer d’air, lui qui n’a disputé que 8 minutes en match officiel cette saison. Certains se demandent d’ailleurs pourquoi Kurzawa n’avait pas forcément cherché à forcer son départ du PSG plus tôt afin de relancer sa carrière, et l’ancien joueur de l’AS Monaco a apporté des éléments de réponse dans les colonnes de L’EQUIPE , en révélant notamment une énorme tentative du PSG qui a essaye de l’envoyer en MLS.

« On a voulu me transférer au beau milieu des États-Unis »

« Si j’ai privilégié l’aspect financier ? Je ne vais pas dire que ça n'a jamais été le cas, mais ce n'était pas vraiment une question de salaire. On m'a dit : ''On t'envoie là-bas'', c'est totalement différent. Moi, on ne m'envoie nulle part. En janvier, on a voulu me transférer au beau milieu des États-Unis, dans l'Utah, juste pour me faire partir », indique Layvin Kurzawa, qui fait référence au club du Real Salt Lake qui proposait 2M€ au PSG pour recruter le latéral gauche de 31 ans.

« Je suis resté droit »