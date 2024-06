Il l’annonce, le PSG a planté une star !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si l’Italie n’est pas au meilleur de sa forme dans cet Euro 2024, Gianluigi Donnarumma se montre impérial sur sa ligne, lui qui fut l’un des grands artisans du sacre transalpin il y a trois ans. Une sérénité que le portier de 25 ans peine à afficher sur la durée du côté du PSG. Aux yeux d’un ancien formateur de l’Italien, le club de la capitale est responsable.

Élu meilleur joueur du dernier Euro, Gianluigi Donnarumma confirme son statut cette année en Allemagne et a grandement contribué à la qualification poussive de la Squadra azzurra pour les huitièmes de finale. L’homme aux 65 sélections affiche une grande sérénité dans les cages et s’est notamment illustré face à l’Espagne (0-1), malgré la défaite de son équipe. Une image qui diffère de ce que l’on peut voir parfois du côté du PSG, où Donnarumma paraît parfois fébrile et en manque de confiance. Aux yeux d’un ancien formateur, les Parisiens ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.

« Un joueur doit toujours être mis dans les meilleures dispositions, et en club, il ne l’est pas »

« En club, il a commencé par être mis en concurrence avec Navas, puis les staffs ont changé, et maintenant il n’y aurait plus de hiérarchie. Un joueur doit toujours être mis dans les meilleures dispositions, et en club, il ne l’est pas », confie-t-il à L’Équipe .

L’arrivée de Safonov n’arrange rien