Galtier viré, Luis Enrique révolutionne le PSG

Christophe Galtier ne sera finalement resté qu'une saison sur le banc du PSG. Remercié par le club de la capitale, l'entraîneur français a laissé sa place à Luis Enrique. L'Espagnol a donc pris les commandes à Paris, imposant notamment ses méthodes. Alors qu'on commence à en voir les fruits, la révolution Luis Enrique est visiblement validée dans le vestiaire du PSG.

Malgré un titre de champion de France, Christophe Galtier n'aura pas survécu à l'élimination précoce de son PSG en Ligue des Champions. Un an et puis s'en va, le technicien français a fait ses valises l'été dernier et pour le remplacer, le club de la capitale a décidé de faire confiance à Luis Enrique. Un projet long terme avec l'Espagnol qui prend petit à petit. Les premiers résultats apparaissent, mais c'est bien évidemment en Ligue des Champions que les principales réponses seront cherchées. Ça tombe bien, ce mercredi, le PSG a rendez-vous avec le FC Barcelone en quart de finale aller de C1.

« L’état d’esprit est meilleur »

Le PSG de Luis Enrique fera-t-il tomber le FC Barcelone ? Le vestiaire parisien est en tout cas adepte du coaching de l'Espagnol. Ce n'est pas Danilo Pereira qui dira le contraire. En conférence de presse ce mardi, le joueur du PSG a avoué : « Il donne la chance à tout le monde de jouer de se montrer, c’est ce qu’on veut nous, les joueurs, ça nous rend plus disponibles. L’état d’esprit est meilleur, le niveau d’exigence plus élevé. Et ça se voit aussi bien à l’entraînement qu’en match. Même quand les choses ne vont pas bien, on veut lever la tête et confirmer ».

« Le coach nous transmet aussi de la sérénité »