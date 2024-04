Frayeur au PSG, Zaïre-Emery annonce le verdict

Amadou Diawara

Formé au PSG, Warren Zaïre-Emery fait partie des hommes forts de Luis Enrique cette saison. Toutefois, le crack de 18 ans semble avoir un léger coup de mou sur le plan physique et athlétique ces dernières semaines. Mais heureusement pour le PSG, Warren Zaïre-Emery aurait affirmé en interne qu'il ne ressentait aucune fatigue.

La saison dernière, Christophe Galtier a été alarmé par les performances de Warren Zaïre-Emery avec les jeunes du PSG. A tel point que le coach parisien a décidé de lui accorder sa confiance. En effet, Warren Zaïre-Emery a été intégré au groupe professionnel rouge et bleu en 2022-2023, avant d'enchainer les rencontres aux côtés de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Un coup de mou pour Zaïre-Emery ?

Si Lionel Messi et Neymar ne sont plus là, Warren Zaïre-Emery n'a pas bougé, et son statut a totalement changé au PSG. Depuis l'arrivée de Luis Enrique à Paris, le crack de 18 ans est devenu un titulaire indiscutable. Et il enchaine les performances de grande classe ces derniers mois. Ce qui n'a pas échappé à Didier Deschamps, ayant offert ses premières sélections en équipe de France à Warren Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery ne ressent aucune fatigue