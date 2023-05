Galtier : Attendu au PSG, il veut qu'une bombe soit lâchée

Florian Barré

Transféré de l'OGC Nice au PSG à la fin de la saison dernière, Christophe Galtier aurait aimé amener Khephren Thuram avec lui dans la capitale. Si les Aiglons ont fermé la porte à un départ lors du dernier mercato estival, rien ne dit que ce sera toujours le cas cet été. Cependant, Paris pourrait avoir du mal à recruter le jeune milieu de terrain s’il n’y a pas un changement d’entraîneur.

Après deux mercatos décevants de suite, le PSG sera très attendu cet été. Le club de la capitale s’intéresserait à Khephren Thuram, le milieu de l’OGC Nice. Convoqué en équipe de France pour la première fois en mars, le fils de Lilian Thuram - champion du monde 98 _ attise les convoitises, mais les rouge et bleu comptent bien enrôler le joueur de 22 ans. Une mission délicate, puisque les échanges entre Nice et le PSG de Galtier sont devenus difficiles depuis le scandale raciste impliquant l’entraîneur parisien.

PSG : Le pote de Mbappé vit un calvaire, son clan sort du silence https://t.co/F2qqEMRnFc pic.twitter.com/j4AtL32D90 — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

« Des joueurs ont mal vécu tout ça »

En effet, Daniel Riolo avait affirmé que Jean-Clair Todibo et Khephren Thuram, choqués par l’attitude de Christophe Galtier la saison passée à l’OGC Nice, envisagaient de tout déballer sur la place publique : « Galtier a raison d'avoir des craintes. Des joueurs ont mal vécu tout ça et sont à deux doigts de parler. Todibo et Thuram ont notamment été très marqués par l'affaire » avait balancé le chroniqueur au micro de l’ After Foot sur RMC Sport .

Khephren Thuram balance sur Galtier