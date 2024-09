En pleine polémique au PSG, Dembélé fait une sortie remarquée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la veille d'un match important face à Arsenal, Luis Enrique a pris la décision d'écarter Ousmane Dembélé du groupe pour ce déplacement pour une raison encore assez incertaine, l'entraîneur espagnol démentant ce lundi soir un échange musclé avec l'attaquant français, qui a tenu à réagir publiquement à une autre grande nouvelle ce lundi : la retraite internationale d'Antoine Griezmann.

Antoine Griezmann a pris tout le monde de court ce lundi en annonçant sa retraite internationale. L'attaquant français est l'un des joueurs les plus emblématiques de l'histoire de l'Equipe de France et il s'en va après des derniers mois compliqués. Sa retraite suscite beaucoup de réactions, à l'image d'Ousmane Dembélé qui a tenu à réagir.

Dembélé salue Griezmann

Mis à l'écart au PSG pour le match de mardi face à Arsenal, Ousmane Dembélé a pris la parole sur les réseaux sociaux mais pour un sujet bien différent. Il ne pouvait pas laisser partir son coéquipier en sélection sans rien dire. « Antoine, tout le monde sait l’admiration et le respect que j’ai pour le footballeur et surtout la personne que tu es ! Tu quittes cette sélection pour laquelle tu as tant donné et je tiens personnellement à te remercier pour les moments partagés, les titres, ta bonne humeur et ton dévouement indéfectibles à cette sélection durant toutes ces années. Tu mérites amplement ce statut de légende mon pote. Bonne chance pour la suite ! » peut-on lire sur Instagram.

Dembélé en clash avec Luis Enrique

Ousmane Dembélé aurait eu une discussion assez tendue avec Luis Enrique au moment du débriefing du match face à Rennes vendredi soir selon L'Équipe, une information toutefois démentie par Luis Enrique ce lundi soir. Ce dernier a toutefois bien pris la décision de l'écarter pour le match face à Arsenal. Le PSG devra faire sans celui qui a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives depuis le début de la saison. Une décision saluée par le président Nasser Al-Khelaïfi.