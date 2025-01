«En colère», tensions avec Kvaratskhelia au PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG vient de récupérer un gros renfort offensif en la personne de Khvicha Kvaratskhelia, fraîchement recruté en provenance de Naples pour 75M€. Un attaquant talentueux mais qui a également son petit caractère comme le confirme l’un de ses anciens coéquipiers. De quoi réserver des moments de tensions au PSG ?

Le feuilleton a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours, et il est désormais bouclé : Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) est un joueur du PSG. L’attaquant géorgien est arrivé en provenance de Naples pour 75M€, et il vient donc renforcer le secteur offensif du club de la capitale avec le statut de joueur redoutable. Mais le PSG devra certainement composer avec les humeurs de Kvaratskhelia, réputé comme étant un homme de caractère.

Un joueur « différent »

Interrogé dans les colonnes du Parisien, Benjamin Teidi dresse le portrait de Khvicha Kvaratskhelia, et son ancien coéquipier au Dinamo Batoumi se lâche sur les qualités du nouveau numéro 7 du PSG : « Il a toujours été différent. Ce qui me fascine le plus, c’est la constance avec laquelle il s’attaque aux défenseurs en un contre un. Il ne s’arrête jamais parce qu’il sait qu’il est difficile de lui prendre le ballon », explique-t-il au sujet de l’international géorgien.

« Il pouvait se mettre en colère »

Et Teidi poursuit en évoquant également le tempérament de feu de Khvicha Kvaratskhelia, qui peut régulièrement avoir des coups de sang, même avec ses propres coéquipiers : « Il travaille très dur, même dans la salle de sport. À l’entraînement, comme en match, il voulait toujours tout gagner et quand ce n’était pas le cas, il pouvait se mettre en colère. Voilà bien un trait de caractère commun aux grands joueurs ». Le PSG est donc prévenu, il faudra peut-être gérer des tensions en interne avec Kvaratskhelia dans les années à venir.