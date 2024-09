«Du souci», puni par le PSG, il balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG s’est définitivement séparé d’Hugo Ekitike, qui a rejoint l’Eintracht Francfort dans un transfert à 16,5M€. Épanoui sous ses nouvelles couleurs, l’ancien crack du Stade de Reims est revenu en longueur sur son adaptation à la Bundesliga, mais aussi sur sa mise à l’écart remontant à la saison dernière à Paris.

Ces dernières saisons, certains transferts du PSG n’auront pas toujours été des réussites. C’est notamment le cas de celui d’Hugo Ekitike. Arrivé définitivement au PSG en 2023, l’attaquant français avait d’abord été prêté par le Stade de Reims. Mais après une saison 2022-2023 compliquée, le longiligne avant-centre n’entrait plus dans les plans de la direction, qui a décidé de le mettre à l’écart, avant de le prêter à l’Eintracht Francfort, qui l’a définitivement recruté cet été.

Mercato - PSG : Un joueur «magnifique» a signé à Paris https://t.co/iIp6AMbTm6 pic.twitter.com/spQbzQURk5 — le10sport (@le10sport) September 20, 2024

Hugo Ekitike épanoui à l’Eintracht Francfort

Auprès de Sky Germany, Hugo Ekitike s’est d’ailleurs exprimé sur ses premiers pas à Francfort : « J'ai rêvé d'être ici. J'ai une mission à long terme ici. Mon contrat court jusqu'en 2029, je peux donc m'engager à 100 % dans ma mission ici, aussi bien mentalement que physiquement. Nous sommes tous jeunes et issus de cultures différentes. Mais nous tirons tous dans le même sens ; c'est plus facile d'atteindre nos objectifs. L'ambiance est très bonne parce que nous nous battons les uns pour les autres et que nous voulons réussir ensemble ».

« On se fait du souci quand on n'a pas de temps de jeu »

Le buteur de 22 ans est également revenu sur sa période compliquée au PSG : « J'ai toujours été quelqu'un de sûr de moi. Bien sûr, on se fait du souci quand on n'a pas de temps de jeu. Mais j'ai confiance en moi. De plus, j'ai toujours senti la confiance de mes coéquipiers et de l'entraîneur. J'essaie chaque jour de rendre la pareille en donnant le meilleur de moi-même. J'aime le beau football. J'aime regarder la créativité des joueurs. J'essaie toujours d'être élégant. Je veux que les spectateurs puissent apprécier mes matches ».