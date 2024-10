Deschamps confirme une «situation compliquée» au PSG

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté contre 85M€ bonus compris lors de l’été 2023, Randal Kolo Muani est en grande difficultés au PSG, où il ne parvient pas à s’imposer et ne semble pas correspondre aux attentes de Luis Enrique. Malgré tout, l’attaquant âgé de 25 ans conserve la confiance de Didier Deschamps, qui a avoué que sa situation en club n’était pas évidente.

Titulaire, mais remplacé à la mi-temps dimanche dernier contre l’OGC Nice (1-1), la situation de Randal Kolo Muani au PSG ne s’arrange pas. À tel point qu’un an après son arrivée dans le cadre d’un transfert estimé à 85M€ bonus compris, son avenir à Paris est remis en question.

« Randal a une situation qui n'est pas idéale avec son club »

« Randal a une situation qui n'est pas idéale avec son club, dans son quotidien, qui n’est pas facile certainement », a confié Didier Deschamps ce mercredi en conférence de presse, même s’il ne veut pas « rentrer dans ce qui ne me concerne pas. »

« Il n'est certainement pas dans le même état psychologique »

Didier Deschamps a rappelé qu’avec l’équipe de France, Randal Kolo Muani « fait beaucoup de très bonnes choses, avec une bonne efficacité. Il faut qu'il garde ça. C'est arrivé tellement souvent, avec pas mal de joueurs et non des moindres, d’avoir des situations plus compliquées en club et ça ne les empêchait pas d'être performant avec l’équipe de France. Après, ce sera à lui, s’il a besoin d’avoir une réflexion. Il n'est certainement pas dans le même état psychologique qu’il peut être quand il est avec nous en équipe de France. »