Dembélé : Un «drame» est annoncé au PSG

Face au PSV Eindhoven mardi soir, le PSG a encore fait preuve de maladresse devant les cages. Ce n'est pas nouveau, l'international français n'est pas performant dans le dernier geste et cela inquiète profondément Christophe Dugarry. Selon le champion du monde 1998, le club parisien doit absolument se pencher sur sa succession.

En l’absence de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé est celui devrait permettre de débloquer la situation. Mais face au PSV Eindhoven, l’international français a encore montré ses limites, notamment dans la finition. Le joueur a manqué de rigueur dans le dernier geste et le PSG n’a pu faire mieux qu’un match nul en Ligue des champions (1-1). Au micro de RMC, Christophe Dugarry s’est montré cash au sujet de son niveau.

Dugarry a perdu espoir

« Qu’est-ce qu’on peut lui reprocher ? De faire du Ousmane Dembélé… Quelle surprise… Quelle surprise, Ousmane Dembélé est maladroit. Ousmane Dembélé a un sens du jeu à sa manière. Ousmane Dembélé a beaucoup de défauts, quelle surprise. Ousmane Dembélé ne progresse plus depuis des années, quelle surprise aussi. Ousmane Dembélé est irrégulier, Ousmane Dembélé est nonchalant… Je fais partie de ceux qui pensent que tu ne changes pas les rayures d’un zèbre. Ousmane Dembélé fera toujours du Ousmane Dembélé. Il aura peut-être des périodes un peu fastes, où il te marquera plusieurs buts, ou donnera plusieurs passes, mais ce ne sera jamais différent de ça » a confié le champion du monde 1998.

« Il est là le drame »

Selon Dugarry, le PSG est limité à son poste. « Aujourd’hui, le drame, ce n’est pas que Dembélé soit tout ça, c’est qu’il n’y ait personne pour jouer à sa place. Il est là le drame. Tout le monde est capable de voir les défauts et les qualités d’Ousmane Dembélé. C’est vrai qu’Ousmane Dembélé, pour le très haut niveau, pour gagner la Ligue des Champions et être dans l’efficacité absolue, on est très loin du compte. Et dans ce cas, il ne faut pas lui donner les clés du camion, et toutes ces responsabilités-là » a-t-il lâché lors de l’émission Rothen S’Enflamme.