Dembélé - PSG : Coup de poker de Luis Enrique, il est piégé !

Ce mardi soir, Luis Enrique a surpris tout le monde avec sa composition d'équipe. S'il a utilisé son trio offensifs des grands matchs, à savoir Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola, le coach du PSG a interverti les postes de ses attaquants. Une stratégie ayant porté ses fruits.

Pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad, Luis Enrique a aligné sa meilleure équipe avec les moyens du bord. Alors que Marquinhos et Danilo Pereira revenaient tout juste de blessure, le coach du PSG n'a pas pris de risque. En effet, Luis Enrique a aligné une défense à quatre devant Gianluigi Donnarumma avec Achraf Hakimi, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, le technicien espagnol a opté pour Fabian Ruiz, Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Et aux avant-postes, Luis Enrique n'a surpris personne en alignant Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola. Toutefois, les trois attaquants du PSG n'étaient pas placés à leurs postes habituels. En effet, le capitaine de l'équipe de France a retrouvé son aile gauche, tandis que le crack de 21 ans était placé à droite. Luis Enrique a donc tenté un pari en faisant jouer Ousmane Dembélé dans l'axe en faux numéro 9. Un choix justifié par l'entraineur du PSG.

Luis Enrique a placé Ousmane Dembélé dans l'axe

« Notre objectif était clairement de créer une supériorité à l’intérieur et d’utiliser un joueur comme Ousmane Dembélé qui, dos au but, est unique et est capable de jouer des deux côtés. Il est capable de jouer en une ou deux touches sans perdre le ballon » , a expliqué Luis Enrique dans des propos rapportés par RMC Sport . Après la victoire du PSG face à la Real Sociedad ce mardi soir (1-2), Warren Zaïre-Emery a d'ailleurs validé le coup de poker de son entraineur : « C’était l’idée du coach de mettre Ousmane dans l’axe. Je pense que ça a très bien marché, ça nous a permis d’être libre sur les côtés, lui restait à l’intérieur. Je pense que ça nous a aidés à les ouvrir » . De son côté, Imanol Alguacil a été pris de court par Luis Enrique. « Cela nous a surpris » , a reconnu le coach de la Real Sociedad.

