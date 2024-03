Coup dur au PSG, Deschamps rétablit la vérité

Benjamin Labrousse

Ce lundi, les joueurs convoqués par Didier Deschamps en équipe de France ont rallié Clairefontaine avant les matchs amicaux face à l’Allemagne et au Chili (22 et 26 mars). C’est le cas pour Ousmane Dembélé, potentiellement touché au tympan. En conférence de presse, le sélectionneur français a affirmé qu’il ne s’agissait pas d’un pépin physique pour la star du PSG.

Une véritable énigme. Ce dimanche soir, un gros coup dur était révélé du côté du PSG. Pressenti pour démarrer en tant que titulaire face à Montpellier, Ousmane Dembélé était finalement laissé au repos. La raison ? Le numéro 10 parisien aurait connu des grosses douleurs à l’oreille, et aurait même le tympan percé selon Actu.fr . Pourtant, ni Prime Vidéo ni Luis Enrique au sortir de la victoire des siens (2-6) ne pouvaient confirmer cette information. De quoi laisser présager un coup dur pour la star du PSG sur ce rassemblement international ?

Riolo clashe un joueur du PSG pour sa coiffure ! https://t.co/Jf1WwjVgtn pic.twitter.com/cpgg8POY6D — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

Tympan percé pour Dembélé ?

Les 22 et 26 mars prochains, les Bleus affrontent l’Allemagne et le Chili en amical, et Ousmane Dembélé a été logiquement appelé par Didier Deschamps pour ces deux rencontres. Selon l’Equipe , l’ailier du PSG devrait être ménagé lors des trois premiers jours de ce rassemblement ayant démarré dans l’après-midi ce lundi. Présent en conférence de presse, le sélectionneur français a donné des nouvelles d’Ousmane Dembélé.

« Ousmane, ce n'est pas un problème physique »