PSG : Riolo annonce le meilleur joueur, et ce n'est pas Mbappé !

Arnaud De Kanel

Le PSG a régalé offensivement dimanche soir face à Montpellier. Les hommes de Luis Enrique n'ont inscrit quasiment des bijoux, à l'image du but de Vitinha. Le milieu de terrain portugais a rayonné durant cette partie et Daniel Riolo l'a même trouvé supérieur à Kylian Mbappé, pourtant auteur d'un triplé, lors de cette rencontre.

C'était un festival ! Dimanche soir, en clôture de la 26ème journée de Ligue 1, le PSG en a passé six à Montpellier en y mettant la manière. Le club de la capitale a pu compter sur un Kylian Mbappé au top, auteur d'un triplé, mais également sur un grand Vitinha. La performance de l'ancien joueur du FC Porto a impressionné Daniel Riolo, très élogieux à son sujet après la rencontre.

Frayeur au PSG, Luis Enrique réagit https://t.co/Pm0x32KnPC pic.twitter.com/JFXNAp0hrI — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

«Ce soir je trouve que c’est lui le meilleur»

« Ce soir je trouve que c’est lui (Vitinha) le meilleur. J’aime sa progression, la confiance qu’il prend sur le terrain. Il y a débat sur son poste, je pense que si le PSG arrivait à trouver un gars devant la défense, et il n’y en a pas énormément car on revient toujours à Ugarte ou Fabian Ruiz et c’est pas forcément l’idéal, et j’ai l’impression que Luis Enrique préfère Vitinha devant la défense dans les grands matches, et pourquoi pas. Néanmoins, en position de 8, quand c’est Fabian Ruiz qui joue 8, ça ne joue pas aussi bien qu’avec Vitinha », a estimé Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC , qui plaide pour que Vitinha soit titularisé au poste de numéro 8.

«C’est la meilleure des solutions»