PSG : Nouveau record pour Mbappé avant son transfert !

S’il n’était pas censé démarrer la rencontre ce dimanche soir face à Montpellier, Kylian Mbappé a brillé. L’attaquant a remis le PSG sur le droit chemin en inscrivant un triplé à la Mosson (2-6), et portant son total de buts à 24 réalisations en championnat. Plus encore, le Bondynois est un peu plus entré dans l’histoire du club parisien avec un nouveau record. Explication.

Attendu au tournant comme à chaque rencontre, Kylian Mbappé n’a pas déçu. Si c’est Ousmane Dembélé qui était attendu pour démarrer le match face à Montpellier ce dimanche soir, l’ailier de 26 ans a dû être laissé au repos en raison d’une blessure au tympan. Cela a profité au numéro 7, qui quittera le PSG en fin de saison, éblouissant au Stade de la Mosson…

Mbappé prend le large au classement des buteurs

Et pour cause, Kylian Mbappé a inscrit un triplé, son second de la saison en championnat après celui réalisé face au Stade de Reims (0-3) en novembre dernier. En-tête du classement des buteurs de Ligue 1, l’attaquant français est désormais auteur de 24 buts en 24 rencontres, et semble filer tout droit vers un sixième sacre de meilleur buteur du championnat de France consécutif.

Nouveau record pour Mbappé

Auteur du 45ème triplé de l’histoire du PSG en Ligue 1, Kylian Mbappé a par ailleurs, battu un nouveau record, avant son départ en juin prochain. En effet, l’attaquant de 25 ans a réalisé dimanche soir, son 8ème match avec trois buts inscrits ou plus dans un match du club parisien. Il dépasse donc le Suédois Zlatan Ibrahimovic...