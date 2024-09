Clash à 55M€ avec le PSG, cette annonce va plaire à Mbappé

Amadou Diawara

Transféré librement et gratuitement au Real Madrid le 1er juillet, Kylian Mbappé a un litige avec le PSG. Alors que le club de la capitale ne lui a pas versé certains salaires et certaines primes la saison dernière, la star de 25 ans a saisi la commission juridique de la LFP au mois d'aout, réclamant environ 55M€. Alors que l'instance s'est rangée du côté de Kylian Mbappé, Pascal Dupraz a validé cette décision.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Malgré tout, l'attaquant français de 25 ans attend toujours un virement de son ancien club.

Mercato : Le PSG s’embarque dans une folie à 180M€ ! https://t.co/CXy32G4K1G pic.twitter.com/zog8O9GPbH — le10sport (@le10sport) September 14, 2024

Le PSG doit verser 55M€ à Mbappé

Lors de la dernière saison, le PSG n'a pas payé certains salaires et certaines primes de Kylian Mbappé. Pour récupérer son dû, le numéro 9 du Real Madrid a saisi la commission juridique de la LFP au mois d'aout. Et finalement, l'instance a enjoint le PSG à payer les 55M€ réclamés par Kylian Mbappé. Une décision validée par Pascal Dupraz, ancien coach de l'ASSE.

«Mbappé est dans son bon droit»

« Si on veut bien admettre que la réputation de Mbappé est entachée, ce n'est pas les 55 millions qui l'entachent. Parce que les 55 millions, la commission juridique vient de le confirmer, le Paris Saint-Germain les doit. Si on vous devait de l'argent contractuellement, est-ce que vous ne feriez pas tout pour le réclamer ? Mbappé est dans son bon droit. Ce qui est un peu dérangeant, c'est que la somme est colossale et que nous, en France, on a souvent l'habitude de critiquer les gens qui gagnent du pognon. Il a monnayé son talent, il mérite ses 55 millions. Ils lui doivent, un point c'est tout. Sa réputation, il l'entache avec ses fautes. Parce qu'il fait des fautes. La dernière en date c'est en conférence de presse, alors qu'il est capitaine de l'équipe de France, et qu'il dit qu'il n'en a rien à foutre de ce que les supporters pensent de lui. Ça, c'est une faute, et là, il entache sa réputation. Mais pas le pognon », a estimé Pascal Dupraz dans l'émission les Grandes Gueules du Sport sur les ondes de RMC Sport.