Sans Mbappé, le PSG brise un gros record !

Cet été, le PSG a perdu Kylian Mbappé, parti libre du côté du Real Madrid. Forcément, le club parisien a dû se réinventer offensivement suite au départ du meilleur joueur de son histoire. Et à ce propos, Paris a déjà brisé un beau record avec son premier succès à domicile sur cette saison 2024-2025.

Le PSG est désormais orphelin de Kylian Mbappé. Devenu en mars 2023 le meilleur buteur de l’histoire du club parisien devant Edinson Cavani, le Bondynois a disputé sa dernière saison dans la capitale en 2023-2024. Alors que ce dernier a décidé de ne pas renouveler son contrat à Paris et de s’engager en faveur du Real Madrid, une question a rapidement traversé les observateurs du PSG : comment remplacer un élément offensif capable de mettre 50 buts par saison ? Pour Luis Enrique, la réponse est très vite venue du collectif.

« Avant, quand on allait vers le but, on cherchait tous le même joueur »

« Il va falloir changer des choses par rapport à la saison précédente. Avant, quand on allait vers le but, on cherchait tous le même joueur, parce que Kylian avait cette facilité à marquer des buts. Mais maintenant, il y a tout un éventail de possibilités incroyables qui s’ouvre. Et il va falloir exploiter cet éventail. J’ai déjà vécu cette situation dans d’autres clubs. Je l’ai vécu aussi avec l’équipe d’Espagne. Pour moi, c’est très excitant de voir comment on va renforcer l’équipe avec cette nouvelle dynamique », déclarait le coach du PSG en août dernier.

Le PSG a égalé un énorme record

Et force est de constater que pour le moment, Luis Enrique a réussi son pari. En effet, le PSG a inscrit treize buts en seulement trois matchs de championnat. Paris a parfaitement validé ses débuts au Parc des Princes, en étrillant Montpellier (6-0). Ce score est d’ailleurs le plus large pour un début de saison à domicile dans l’histoire du PSG, un record venant donc égaler celui du 22 août 1975 et un succès également avec six buts inscrits.