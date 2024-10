Choqué, il balance sur ces deux stars du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui au RC Lens, Wesley Saïd avait auparavant évolué du côté de Toulouse, Dijon ou encore Rennes. L’occasion pour lui de se frotter aux stars du PSG depuis plusieurs saisons maintenant et certaines l’ont plus marqué que d’autres. Ça a notamment été le cas de Thiago Silva et Marquinhos que Wesley Saïd n’imaginant pas aussi forts que cela.

Dans le football, ce qu’on peut voir à la télévision est logiquement très différent de ce qu’on ressent sur le terrain. Ainsi, si certains joueurs peuvent paraitre pas si exceptionnels que cela derrière un écran, sur la pelouse, le constat est totalement. Wesley Saïd en a ainsi fait la grande expérience face au PSG. Ce sont Thiago Silva et Marquinhos qui ont ainsi complètement choqué l’actuel attaquant du RC Lens.

« Je comprends pourquoi je ne suis pas dans le même club que lui »

« Le foot reste humain. Si tu affrontes un mec qui tu as vu à la télé, qui joue dans une grosse équipe, tu as quelque chose qui te pique, une petite curiosité. Le PSG a ramené en Ligue 1 des joueurs d’un niveau… Donc tu veux te mesurer à eux. Le terrain dit les choses. On peut être déçu par rapport à ce qu’on avait imaginé, ou le contraire. Il m’est arrivé de sortir du match et de me dire « ah là oui, je comprends pourquoi je ne suis pas dans le même club que lui ». Dans cet ordre d’idée, je pense à Thiago Silva ou à Marquinhos, qui a des qualités proches », a raconté Wesley Saïd pour Libération.

« Quand ça se répète, tu ne peux plus parler de réussite »

Le joueur du RC Lens a poursuivi : « A distance, je ne leur aurais pas prêté un niveau dingue. Tu vois l’un d’entre eux couper une action et tu te dis bon, il a été sur celle-là parce qu’il est en réussite. Sauf que tu es en face, tu constates qu’il coupe toutes les actions. Quand ça se répète, tu ne peux plus parler de réussite. Marquinhos dégage une sérénité… Il tente des choses, il est sûr de sa technique. En vérité, alors qu’il est assez fort pour gagner ses duels, il n’en fait pas tant que ça. Parce qu’il a des qualités d’anticipation qui coupent l’action avant ».