Chantage, avortement... Mbappé piégé par le PSG ?

Axel Cornic

Dans une enquête publiée dès juin 2024 sur Blast, Romain Molina et Xavier Monnier avaient parlé de pressions de la part du Paris Saint-Germain sur Kylian Mbappé. Cela concernait notamment une affaire d’ordre privé qui aurait envenimé toutes les relations entre la star française, son entourage ainsi que la direction du club parisien.

L’histoire entre Kylian Mbappé et le PSG dépasse largement les frontières du football. Les deux parties se livreraient en effet une guerre sans merci depuis plus d’un an et leur litige concernant des impayés de 55M€ liés à des salaires et des primes, pour lequel on attend toujours le verdict du 25 octobre prochain, ne semble être qu’un petit détail.

« Pour faire simple, il y a une histoire avec une fille et la fille, va avorter à l’hôpital américain de Neuilly »

L’affaire semble en effet avoir pris une ampleur folle. Car ces derniers jours, une affaire assez délicate remontant à 2021 et opposant Kylian Mbappé au PSG, a fait surface. « Il y a cette histoire d’avortement (...) c’est le point de discorde central » a expliqué Romain Molina, sur la chaîne YouTube Colinterview. « Pour faire simple, il y a une histoire avec une fille et la fille, va avorter à l’hôpital américain de Neuilly ».

« Ce qui s’est passé après, ce que juste après cette affaire-là, il a demandé à la mère de Mbappé un prêt de 100.000€ »

« A ce moment-là il va demander l’aide d’un mec qui s’appelle Bob Bessedik (présenté comme l’homme de confiance du président Nasser Al-Khelaïfi) » a précisé Molina, qui avait déjà évoqué cette histoire et le rôle de Bob Bessedik dans une enquête parue en juin dernier sur Blast et menée avec Xavier Monnier. « Ce qui s’est passé après, ce que juste après cette affaire-là, il a demandé à la mère de Kylian Mbappé un prêt de 100.000€. Ce qui est fou dans l’histoire, c’est que quand il a été contacté il a d’abord nié, avant de dire que la mère de Mbappé voulait lui offrir une montre et qu’il a refusé ».