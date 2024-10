«Il est là» : Le PSG lâche 20M€, grande nouvelle !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’hiver dernier, le PSG avait tenté un pari d’avenir, avec la signature contre 20M€ de Gabriel Moscardo. Arrivé à Paris seulement cet été, le jeune milieu défensif brésilien avait été prêté dans la foulée au Stade de Reims. Blessé depuis le début de saison, le joueur de 19 ans va faire son grand retour comme l’a annoncé l’entraîneur Luka Elsner.

En janvier dernier, le PSG avait mis en place une stratégie sur le long terme. En effet, le club de la capitale avait décidé de miser sur deux jeunes talents brésiliens avec Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, tous deux recrutés contre 20M€, en provenance de São Paulo et de Corinthians. Si le premier a rapidement intégré la formation de Luis Enrique, ce n’a pas été le cas du second.

Gabriel Moscardo prêté à Reims

Laissé en prêt au Brésil jusqu’à cet été, Gabriel Moscardo a dû récupérer d’une blessure puis d’une opération au pied. Arrivé hors de forme cet été au PSG, le milieu défensif brésilien qui a eu 19 ans en septembre dernier a été prêté au Stade de Reims. Cependant, ce dernier n’a pas pu disputer la moindre minute en Ligue 1 en raison d’un nouveau pépin physique.

Ses débuts sont imminents

Mais le retour de Gabriel Moscardo est imminent. Alors que le Stade de Reims se déplace à Auxerre ce dimanche (17h), le coach rémois Luka Elsner a confirmé le retour aux affaires du Brésilien : « Moscardo sera de retour dans le groupe et on va dire en état d’être compétitif. Sur quel temps de jeu ? C’est encore à déterminer. Probablement pas sur des temps très longs, mais il est là et se sent bien ».