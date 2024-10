Mercato : Le PSG veut offrir le joueur parfait à Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Willian Pacho (22 ans) a déposé ses valises début août au PSG. Néanmoins, les dirigeants parisiens garderaient toujours un oeil avisé sur l’évolution de la situation de William Saliba qui a été démarché par le Real Madrid. À Arsenal, Saliba est perçu comme étant un défenseur sans faille.

Luis Campos est devenu conseiller football du PSG le 10 juin 2022, de manière officielle. Rapidement, le nom de William Saliba qui venait de finir son prêt à l’OM avant de revenir à Arsenal où il s’est depuis imposé comme l’un des défenseurs les plus en vus de Premier League a été lié au Paris Saint-Germain comme le journaliste Ben Jacobs le révélait à l’automne 2022.

Le Real Madrid contacte Saliba, le PSG déjà sous pression !

Malgré la prolongation de contrat de William Saliba jusqu’en juin 2027, le PSG resterait à l’affût de la moindre opportunité avec l’international français qui a fini par se faire une place de premier choix en équipe de France sous les ordres de Didier Deschamps. le10sport.com vous a révélé en exclusivité que le Real Madrid avait d’ores et déjà contacté les proches de William Saliba dans le cadre d’un éventuel transfert au cours du mercato estival de 2025 dans le meilleur des cas.

«Saliba ? Je ne pourrais pas relever une faiblesse»

Un nouveau bras de fer entre le PSG et le Real Madrid semble se dessiner sur le marché des transferts. Néanmoins, Arsenal semble être décidé à mettre tout en oeuvre afin de conserver le natif de Bondy. Pour Prime Video Sport, son coéquipier chez les Gunners Ben White a dressé un portrait plus qu’élogieux envers Saliba, le défenseur parfait à l’écouter.

« Jouer aux côtés de Saliba et Gabriel ? C’est incroyable. Je ne pense pas avoir déjà vu deux joueurs plus forts qu’eux ensemble. Saliba est absolument monstrueux. Je ne pourrais pas relever une faiblesse ou quelque chose qu’il doit commencer à travailler. Je sais que tout le monde doit travailler sur un truc, mais la façon dont il joue… Il est toujours très jeune et il est en total contrôle pour tout ce qu’il fait. C’est tellement bizarre. Parfois à l’entraînement, tu peux entrevoir des moments de sa brillance, mais en match c’est encore des niveaux au-dessus. C’est comme s’il était en rythme de croisière. À l’entraînement, personne n’essaie de le dribbler, parce que c’est juste inutile ».