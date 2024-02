C’est fini pour Mbappé, il promet du très lourd au PSG

Benjamin Labrousse

Ce mercredi soir, le PSG reçoit la Real Sociedad en Ligue des Champions (21h). Pour ce match aller des 8èmes de finale de la Ligue des Champions, le club parisien espère pouvoir compter sur un Kylian Mbappé de gala. Pour Daniel Riolo, convaincu que le numéro 7 va quitter Paris à l’issue de la saison, Mbappé va se transcender sur le reste de la compétition.

Le choc approche pour le PSG. Favoris, les hommes de Luis Enrique accueillent ce mercredi soir la Real Sociedad en Ligue des Champions. Une rencontre déjà décisive dans la saison 2023-2024 du club parisien. Pour ce match, l’entraîneur parisien devrait sauf énorme surprise titulariser Kylian Mbappé, laissé au repos face au LOSC samedi soir, après que ce dernier ait reçu un coup à la cheville face à Brest mercredi dernier.

Mbappé : Le PSG court à la catastrophe https://t.co/JMHGFV4zDU pic.twitter.com/PrkJBIja9y — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

« J'imagine que lui aussi veut briller »

Alors que son avenir fait couler de l’encre, Kylian Mbappé dispute-il sa dernière campagne de Ligue des Champions sous les couleurs du PSG ? Daniel Riolo, persuadé que le numéro 7 rejoindra le Real Madrid en fin de saison, s’est exprimé au sujet de Mbappé dans l’After Foot . « Comme je pense qu'il est dans sa dernière saison au PSG, j'imagine que lui aussi veut briller. Mais je ne crois pas que Mbappé ait besoin de ce genre de choses pour se surmotiver. C'est un extraordinaire champion, un gars hors du commun. Je crois qu'il n'y a pas grand chose qui perturbe Mbappé » .

« Il emmènera le PSG en quarts et après, tout dépendra du tirage »