Ce nouveau malaise qui frappe le PSG

Au cours des derniers mois, on a beaucoup parlé du rôle de capitaine du PSG au sein du vestiaire de Luis Enrique. Mais voilà que le brassard a également provoqué un certain malaise au sein de la section féminine. Grace Geyoro a ainsi perdu ce rôle de capitaine, ce qu'elle a eu un peu de mal à digérer comme elle l'a révélé.

Cet été, pour sa section féminine, le PSG est reparti sur un nouveau projet. Un nouvel entraîneur est ainsi arrivé et c'est Fabrice Abriel qui dirige désormais Sakina Karchaoui, Marie-Antoinette Katoto et compagnie. Un changement d'entraîneur qui n'a pas été sans conséquence puisque le brassard de capitaine a changé de propriétaire. Capitaine du PSG depuis 2021, Grace Geyoro ne l'est aujourd'hui plus. A sa place, Fabrice Abriel, entraîneur de la section féminine du club de la capitale, a préféré donner ce rôle de capitaine à Paulina Dudek.

Destituée de son rôle de capitaine, Grace Geyoro a du mal à le digérer. Dans des propos rapportés par Ouest France, la joueuse du PSG a expliqué : « Les raisons, je ne les connais pas, je n’y ai pas été préparée. Je l’ai vécu difficilement forcément car cela faisait plusieurs saisons que je portais ce brassard. Je suis formée au club, j’ai grandi dans ce club, je le connais par cœur ».

« Je portais le brassard avec joie, fierté et honneur. J’ai essayé de rester celle que je suis, je n’ai pas forcément changé mes valeurs, mes principes que j’aie le brassard ou pas, je continue de parler et d’accompagner les jeunes joueuses. Je fais la part des choses. Je ne mélange pas tout, il y a l’équipe, le vestiaire, mes coéquipières et puis tout ce qu’il y a autour », a ensuite ajouté Grace Geyoro concernant sa situation au PSG.