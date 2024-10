«Ça fait mal», le PSG passe à côté d’un phénomène !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Tombeur du RB Leipzig mercredi soir en Ligue des Champions, Thiago Motta réalise des débuts très prometteurs sur le banc de la Juventus Turin. Et Daniel Riolo, qui a toujours milité pour sa nomination au poste d’entraîneur du PSG, regrette amèrement que le club de la capitale n’ait pas foncé sur l’occasion.

Ancien joueur emblématique de l’ère QSI au PSG entre janvier 2012 et juin 2018, Thiago Motta a régulièrement été évoqué comme une piste à l’étude au poste d’entraîneur ces dernières années. Le jeune technicien italien, fraichement nommé sur le banc de la Juventus Turin, est déjà en train de convaincre dans ce nouveau challenge. Et Daniel Riolo ne digère pas…

Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour ce gros transfert https://t.co/wFxXk7qJHR pic.twitter.com/6pi2Ebi2Pl — le10sport (@le10sport) October 2, 2024

« Je l’ai tellement réclamé »

Sur les ondes de RMC Sport dans l’After Foot, l’éditorialiste a poussé un coup de gueule envers le PSG : « A chaque fois, ça me fait beaucoup de mal de voir Thiago Motta à la Juventus. Cet entraîneur que j’ai réclamé tellement… Le football, c’est également une histoire, des histoires qu’on raconte et Thiago Motta, son destin c’était d’être sur le banc du PSG. Et là il est à la Juve et évidemment qu’il va réussir », lâche Riolo.

« Un président catastrophique »

« C’était lui qu’il fallait prendre, mais c’est comme ça. Il suffit de le regarder, son attitude, c’était nous. Il était pour le PSG. Il te tend les bras, ça doit être ton coach et tu ne le prends pas. On a un président tellement catastrophique », poursuit Daniel Riolo, qui rêvait de voir débarquer Thiago Motta au PSG. Un échec qu’il ne digère pas…