Benzema : Nouveau calvaire annoncé au PSG

Coupable d’une faute de main ayant entraîné la victoire de Liverpool la semaine dernière, Gianluigi Donnarumma est sous pression pour le huitième de finale retour de Ligue des champions du PSG ce mardi soir. Pour Jérôme Alonzo, l’Italien vivra cette erreur « comme un boulet » en cas d’élimination de Paris, comme après le but qu’il a concédé à Karim Benzema il y a trois ans.

Pour beaucoup d’observateurs, la faute de main de Gianluigi Donnarumma la semaine dernière face à Liverpool est celle de trop. À l’image du journaliste Daniel Riolo, ils sont beaucoup à penser que le PSG devrait changer de gardien. Aux yeux de Jérôme Alonzo, cela est symptomatique des difficultés du gardien âgé de 26 ans dans les grands matchs.

« Ça fait hyper mal aux yeux et c’est terrible pour lui »

« Si tout le monde lui tombe dessus, c’est parce qu’il y a la comparaison avec celui d’en face. Gigio, c’est un gardien qui a remporté l’Euro il n’y a pas si longtemps, qui te gagne au moins 10 points en championnat, ce qui rend les titres plus faciles, mais la réalité crue, c’est qu’il ne t’a jamais fait gagner un match à élimination directe en Ligue des champions depuis trois ans. Ça fait hyper mal aux yeux et c’est terrible pour lui. En face de toi, tu vois exactement le gardien que tu aimerais avoir. La Ligue des champions, c’est un métier à part, quelque chose à part, quelque chose que lui ne maîtrise pas. À l’aller, ce n’est pas un but casquette, c’est un arrêt difficile à faire, mais c’est un arrêt de Ligue des champions qu’une fois de plus il n’a pas sorti au moment attendu », a confié Jérôme Alonzo au Parisien, alors que le PSG est annoncé sur la piste de Lucas Chevalier (23 ans, LOSC).

« Gigio va encore traîner ça comme un boulet, comme il a traîné le but de Benzema face au Real »

« La question de savoir si Paris irait plus loin en C1 avec Lucas Chevalier, qui progresse de semaine en semaine, peut finir par se poser. La réponse peut paraître simple, mais elle ne l’est pas autant que ça. Si jamais tu te fais sortir par Liverpool et que cette action (le but d’Elliott) pèse dans la balance, la question se posera. C’est pourquoi ce test contre Liverpool est vital », a ajouté Jérôme Alonzo. Selon lui, une élimination du PSG ce mardi soir face à Liverpool sera une nouvelle fois imputée à Gianluigi Donnarumma, comme il y a trois ans contre le Real Madrid de Karim Benzema : « Si Paris est éliminé par les Reds, Gigio va encore traîner ça comme un boulet, comme il a traîné le but de Benzema face au Real. Ça ferait trop. Dans la balance, pour l’instant, je ne vois pas d’avantage net pour Gigio. »