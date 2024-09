Benzema déclare sa flamme à un ancien du PSG !

Thomas Bourseau

Laurent Blanc a mis beaucoup de supporters parisiens d’accord pendant son passage sur le banc de touche du PSG (2013-2016). Karim Benzema l’a côtoyé lorsqu’il fut le sélectionneur de l’équipe de France. A nouveau sous ses ordres à Al-Ittihad, le Ballon d’or 2022 n’a pas tari d’éloges à son sujet.

Laurent Blanc est une légende du football français de par sa carrière de joueur où il a tout bonnement tout gagné et notamment avec l’équipe de France. Le « Président » s’est reconverti dans une carrière d’entraîneur dans la seconde partie des années 2000 aux Girondins de Bordeaux où il a soulevé le championnat de France en 2008/2009 avant de reprendre quelques mois plus tard le flambeau de Raymond Domenech à la tête de l’équipe de France.

Mercato : Privé de PSG, Osimhen a totalement craqué https://t.co/qFOpEKuSyM pic.twitter.com/b5Q3IRI4Nk — le10sport (@le10sport) September 3, 2024

Karim Benzema fan de Laurent Blanc ?

Chez les Bleus, Karim Benzema a connu Laurent Blanc pendant seulement deux ans certes. Néanmoins, cette expérience ainsi que les autres passages de Blanc dans diverses équipes dont le PSG lui ont amplement suffi pour que le Ballon d’or 2022 se fasse une idée précise du type d’entraîneur qu’il est. Car en effet, depuis la mi-juillet, Blanc est le nouveau coach de Karim Benzema à Al-Ittihad en Arabie saoudite.

«Sa philosophie de jeu me plaît beaucoup, et depuis longtemps»

« On est dans les meilleurs conditions. Il (Blanc) est connu en Europe, au Qatar aussi. Ici aussi, les gens commencent à le connaître. Sa philosophie de jeu me plaît beaucoup, et depuis longtemps. (...) C'est quelqu'un qui connaît le foot. Il est très proche des joueurs ». a dévoilé Karim Benzema au cours d’une entrevue avec Canal+ pour le Canal Football Club.