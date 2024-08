Mbappé - Vinicius Jr : Benzema règle un débat pour le Real Madrid !

Thomas Bourseau

Vinicius Jr et Kylian Mbappé sont réunis sous une seule et même bannière depuis cet été : celle du Real Madrid. L’ex-attaquant vedette du PSG a rejoint l’armada offensive madrilène dans laquelle le Brésilien fait partie intégrante. Et d’ailleurs, il sera le Ballon d’or 2024 selon le pronostic de Karim Benzema.

Kylian Mbappé a débarqué au Real Madrid cet été en réalisant l’un de ses objectifs XXL : rejoindre son club de rêve qu’est la Casa Blanca, tout juste sacrée championne d’Europe et d’Espagne. Le champion du monde tricolore a deux trophées dans sa ligne de mire, les mêmes que lorsqu’il évoluait au PSG : la Ligue des champions sur le plan collectif et le Ballon d’or d’un point de vue individuel.

Mbappé court toujours derrière le Ballon d’or, Vinicius Jr aussi

Le Real Madrid a remporté la dernière Ligue des champions lorsque Kylian Mbappé a échoué en demi-finale avec le PSG. Et pour ce qui est du Ballon d’or, le finaliste de la dernière Coupe du monde a réalisé son meilleur classement en carrière avec la 3ème place de l’édition 2023 derrière Erling Braut Haaland et le lauréat Lionel Messi. En raison de la saison XXL de Vinicius Jr en Liga et surtout en Ligue des champions avec le Real Madrid, le Ballon d’or 2024 pourrait revenir au nouveau coéquipier de Kylian Mbappé au sein du club merengue : Vinicius Jr.

Benzema proclame Vinicius Jr Ballon d’or 2024 sur les réseaux sociaux

Et ce n’est pas Karim Benzema qui dira le contraire. Ayant joué avec les deux hommes au Real Madrid pour le Brésilien et en équipe de France pour la recrue estivale de la Casa Blanca, Benzema a pris parti sur Instagram. Dans la section commentaires de sa dernière publication sur le réseau social, l’attaquant d’Al-Hilal a répondu au « Nueve » de Vinicius Jr par un « Ballon d’or » et un emoji de flamme. Karim Benzema a donc choisi son camp pour cette édition 2024 du Ballon d’or, et ce n’est pas celui de Kylian Mbappé.