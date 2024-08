Déjà un malaise avec Kylian Mbappé ? La réponse du Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Muet face à Majorque pour la première journée de Liga, Kylian Mbappé n’a également pas marqué face à Valladolid. Débarqué au Real Madrid, l’international français a du mal à se faire à son nouvel environnement. Les buts ne sont pas au rendez-vous, ce qui vaut certaines critiques à Mbappé. Pour autant, au Real Madrid, Carlo Ancelotti ne s’alarme pas.

Buteur pour sa grande première sous le maillot du Real Madrid lors de la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta Bergame, Kylian Mbappé avait démarré fort avec les Merengue. Mais depuis, ça semble plus compliqué pour le joueur de Carlo Ancelotti. Muet face à Majorque puis Valladolid lors des deux premières journées de Liga, Mbappé a dû faire avec de nombreuses critiques. Faut-il alors s’inquiéter pour le néo-Madrilène ?

Mbappé - Vinicius Jr : Un clash va éclater au Real Madrid ? https://t.co/A9eWIcDGbw pic.twitter.com/5nrkiTNw4u — le10sport (@le10sport) August 27, 2024

« Il n’est pas encore temps de nous inquiéter »

En conférence de presse ce mercredi, Carlo Ancelotti s’est prononcé sur la situation de Kylian Mbappé. Et si le Français n’a pas marqué depuis 2 matchs, l’entraîneur du Real Madrid ne s’inquiète pas : « Mbappé ? Je crois que son dernier but, c’était le 14 août. Deux semaines ont passé. Il n’est pas encore temps de nous inquiéter. Comme on ne s’inquiète pas, lui aussi. Il a énormément envie de marquer lors du prochain match. Tout comme Vinicius Jr ».

« Si Dieu le veut… »

Au Real Madrid, on s’attend à ce que Kylian Mbappé marque des buts. Pour CNN, Vinicius Jr confiait notamment à propos de son coéquipier : « Si Dieu le veut, Mbappé sera capable de marquer autant de buts pour nous qu’il a pu le faire dans sa précédente équipe et comme il le fait en sélection nationale ».