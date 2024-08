Mercato - Real Madrid : L’Arabie saoudite reçoit la réponse de Vinicius Jr !

Thomas Bourseau

Entre le Real Madrid et Vinicius Jr, l’histoire dure depuis six ans. Et malgré les approches XXL de l’Arabie saoudite qui lui offrirait un pont d’or, la star brésilienne du club madrilène n’échangerait en rien ce privilège de jouer pour « la meilleure équipe de la planète ».

Des chiffres à donner le tournis. L’Arabie saoudite fait le maximum afin de développer la Saudi Pro League et s’est déjà attachée les services des plus grands noms du football mondial comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Neymar. L’un des rêves de l’élite du football saoudien se nomme Vinicius Jr pour qui les décideurs du championnat seraient prêts à offrir 500M€ au Real Madrid et un pactole d’1Md€ à la star brésilienne selon El Chiringuito.

«Tout le monde veut gagner pour la meilleure équipe de la planète»

Toutefois, pour CNN, le discours de Vinicius Jr ne laisse pas du tout la porte entrouverte à un tel transfert. « J'ai toujours rêvé de jouer pour le Real Madrid, alors je chéris chaque moment comme si c'était le dernier. Tout le monde veut gagner pour la meilleure équipe de la planète, et pouvoir jouer avec les meilleurs, marquer autant de buts dans autant de finales et pouvoir aider autant… »

«Écrire l'histoire de cette grande équipe»

En lice pour le Ballon d’or 2024, Vinicius Jr ne veut clairement pas s’arrêter là avec le Real Madrid qu’il a rejoint en 2018. « Je n'ai que 24 ans et je veux continuer comme ça pendant encore longtemps et écrire l'histoire de cette grande équipe dans laquelle je joue aujourd'hui. Tout le monde n'a pas cette chance, c'est pourquoi je parle de profiter de chaque instant sous ce maillot ».