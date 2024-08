Mercato : C'est confirmé pour la prochaine opération du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme révélé par le10sport.com, Le Havre s'intéresse de près à Ilyes Housni. Un dossier qui a d'ailleurs très bien avancé puisque le jeune attaquant formé au PSG est désormais sur le point de s'engager avec le club normand. Il s'agira d'un prêt assorti d'une option d'achat pour Ilyes Housni, qui revient déjà d'un prêt au Qatar.

Comme tous les autres clubs européens, le PSG est entré dans la dernière ligne droite du mercato qui fermera ses portes vendredi soir. Et d'ici-là, le club de la capitale a pour priorité de dégraisser son effectif. En effet, le PSG s'est déjà bien renforcé avec les signatures de Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué, pour un total de 170M€. Par conséquent, bien que les Parisiens resteront à l'affût d'opportunités pour se renforcer, c'est bien dans le sens des départs que ça devrait s'animer.

Mercato : Un flop du PSG a trouvé son nouveau club https://t.co/E0X61TTCWs pic.twitter.com/qZWFpr1Img — le10sport (@le10sport) August 27, 2024

Housni va être prêté au Havre

Dans cette optique, le PSG cherchera notamment à vider son loft dont un élément semble désormais clairement sur le départ. Il s'agit d'Ilyes Housni. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Le Havre étudie sa situation de près. Et tout serait même désormais bouclé. Selon les informations de RMC Sport, le jeune attaquant parisien (19 ans) va effectivement être prêté au club normand avec une option d'achat. Après Renato Sanches (Benfica), Cher Ndour (Besiktas), Lucas Lavallée (Aubagne) et Gabriel Moscardo (Reims), le PSG va donc prêté un cinquième joueur cet été.

De nombreux départs sont attendus au PSG

Et le dégraissage ne vas pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, d'autres joueurs du loft sont poussés au départ à l'image de Juan Bernat, Ismaël Gharbi ou encore Colin Dagba et Ayman Kari. Et ce n'est pas tout puisque Manuel Ugarte est tout proche de rejoindre Manchester United, tandis que Carlos Soler, en discussions avancées avec West Ham, Danilo Pereira et Milan Skriniar devraient également partir.