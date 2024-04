Battu par le Barça, le PSG annonce du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG est tombé au Parc des Princes. Le club parisien s'est montré trop inconstant pour vaincre un FC Barcelone bien organisé (2-3). Le groupe de Luis Enrique a encaissé sa première défaite depuis le mois de novembre. Mardi prochain, le PSG va devoir gagner en Catalogne pour espérer voir les demi-finales. Mais Marquinhos semble sûr de ses forces.

Coup d'arrêt pour le PSG. Invaincu depuis le mois de novembre, le club parisien a réalisé une bien mauvaise opération en s'inclinant sur sa pelouse face au FC Barcelone. Pourtant en tête en début de seconde période, le groupe de Luis Enrique a été surpris par deux buts inscrits par Raphinha et Andreas Christensen. Sur sa ligne et dans les airs, Gianluigi Donnarumma ne s'est pas montré impérial, tout comme la défense.

Mercato - PSG : Mbappé a négocié en personne un gros transfert ! https://t.co/wKIS8Rtil4 pic.twitter.com/DTAWfo61rr — le10sport (@le10sport) April 9, 2024

Marquinhos a déjà la tête au match retour

Au micro de Canal + , Marquinhos a livré ses premières impressions. « Résultat logique? Je ne pense pas. On a eu des difficultés, c'est une équipe de très haut niveau en face. Ceux qui attendaient un match facile ne connaissent pas cette équipe de Barcelone. On a eu un match un peu trop ouvert. Dans le jeu, ils ont un milieu de terrain qui aime bien garder le ballon et changer de côté. On a eu des bons moments mais ce sont des détails qui font la différence » a confié le joueur brésilien.

« On connaît notre force »