PSG - Barcelone : Luis Enrique «a gros à jouer ce soir» !

Axel Cornic

Après avoir battu la Real Sociedad en huitième de finale, le Paris Saint-Germain affronte un autre club espagnol en quart de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Une rencontre assez spéciale pour Luis Enrique, qui depuis son arrivée n’a pas vraiment fait l’unanimité du côté du club parisien.

C’est l’un de ces grands soirs européens que tout le monde souhaite vivre. Pas vraiment favori au début de la saison, le PSG se trouve en bonne position pour être la bonne surprise de cette Ligue des Champions. Il faudra se défaire d’un FC Barcelone certes moins clinquant que par le passé, mais qui réalise de très belles choses depuis quelques semaines, avec des joueurs qui semblent avoir été libérés depuis l'annonce du départ de Xavi.

Barcelone : Le cauchemar du PSG de retour ? https://t.co/LnWjZBo07K pic.twitter.com/zPUn8GK2dn — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

« On sent que Luis Enrique a plus de pouvoir par rapport aux entraîneurs précédents »

Invité régulier de l’émission Rothen s’enflamme , Jérémy Ménez a estimé que Luis Enrique est particulièrement sous pression, avant ce choc entre le PSG et le Barça. « Depuis le début de la saison, on sent que Luis Enrique a plus de pouvoir par rapport aux entraîneurs précédents. Ça se note sur le jeu, sur le comportement des joueurs, les résultats... » a expliqué l’ancien joueur parisien.

« Il va être jugé sur cette fameuse période mars-avril-mai »