PSG : Luis Enrique a tiré le gros lot avec cette recrue

Jean de Teyssière

L'été dernier, le PSG a réalisé un mercato intelligent, qui permet au club d'être toujours engagé dans les compétitions disputées. Parmi les bonnes pioches figure Kang-in Lee. Arrivé de Majorque, l'international sud-coréen s'est très vite adapté à son nouveau club et est très apprécié par Luis Enrique.

Lorsque Luis Enrique a débarqué au PSG l'été dernier, un certain Kang-in Lee était déjà présent dans les rangs parisiens. En fin d'année dernière, l'entraîneur espagnol n'avait pas manqué d'être élogieux envers son milieu de terrain : « Kang-in est un joueur qui a joué en Espagne depuis ses débuts, on le connaît très bien. C’est une grande recrue de Luis Campos et du club. J’ai eu la chance d’arriver au club et qu’il soit déjà dans l’effectif. »

Kang-in Lee, très utilisé par Luis Enrique

Très apprécie en Espagne, Kang-in Lee est toujours suivi de près par les médias espagnols. MARCA a calculé le nombre de minutes disputées par l'international sud-coréen et pour eux, cela ne fait aucun doute que s'il n'avait pas disputé les Jeux asiatiques en septembre dernier, il figurerait dans le top 10 des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique. Avant le choc face au FC Barcelone ce mercredi soir, Kang-in Lee a disputé 1650 minutes et est le 14ème joueur le plus utilisé par l'entraîneur du PSG.

Mercato : Surprise, Mourinho a sauvé le PSG ? https://t.co/CpVAHBQL9z pic.twitter.com/j1swuqSUZb — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

Le Sud-Coréen est indispensable