«Après la trêve...» : Un attaquant va enfin aider le PSG !

Le PSG a une fois de plus souffert de son inefficacité offensive mercredi soir en Ligue des champions, s'inclinant face à l'Atlético de Madrid (1-2). L'absence d'un avant-centre de métier, avec Marco Asensio en faux-neuf, fait encore parler et le retour imminent de Gonçalo Ramos pourrait apporter une solution. Le PSG aurait déjà son plan.

Le manque d’efficacité face au but a encore joué des tours au PSG, battu dans les dernières secondes par l’Atlético de Madrid (1-2) ce mercredi malgré l’ouverture du score de Warren Zaïre-Emery dès la 14e minute. Encore une fois, Luis Enrique n’a pas aligné de véritable avant-centre, privilégiant un faux-neuf avec Marco Asensio malgré la présence de Randal Kolo Muani sur le banc. Mais c’est un autre joueur qui devrait prochainement être aligné dans l’axe.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« Le retour de Ramos, prévu après la trêve internationale »

Opéré de la cheville gauche au début de la saison, Gonçalo Ramos va prochainement retrouver les terrains. A l’occasion d’un chat organisé avec les internautes du Parisien, Dominique Sévérac s’est prononcé sur ce retour attendu. « Le retour de Ramos, prévu après la trêve internationale, va changer des choses. Beaucoup je ne sais pas mais il va changer des choses, estime le journaliste. Paris va jouer avec un vrai numéro 9 de métier donc s'adapter à ses appels - il y aura davantage de centres devant le but. On peut légitimement penser qu'avec Ramos, le PSG aurait au moins deux points de plus, avec une victoire contre le PSV. Il aurait aujourd'hui 6 points, serait 17 ou 18e, comme le Bayern ou le Real. »

« Donner quelques minutes à Ramos lors de PSG - Toulouse »

Le PSG aurait d’ailleurs une idée précise en tête pour le retour de son attaquant : « Le plan est le suivant : donner quelques minutes à Ramos lors de PSG - Toulouse le 22 novembre, attendre ses sensations le lendemain et voir s'il peut débuter le 26 à Munich », explique Dominique Sévérac.