50M€ : Le PSG reçoit un coup de main en attaque !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG pour 50M€ lors du dernier mercato estival, Désiré Doué est petit à petit en train de s’imposer comme un titulaire en puissance dans le onze de Luis Enrique. Mathieu Le Scornet, son ancien mentor à Rennes, donne d’ailleurs un tuyaux au PSG pour exploiter au mieux le potentiel de Doué…

Malgré la concurrence XXL qui règne dans le secteur offensif du PSG, et qui s’est d’ailleurs accentuée avec le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, Désiré Doué (19 ans) semble en train de monter en puissance sous ses nouvelles couleurs. L’ancien milieu offensif du Stade Rennais, recruté pour 50M€ lors du dernier mercato estival, se montre en plus en plus tranchant, et le PSG reçoit un coup de main pour optimiser son utilisation.

« Pleinement imprégné du projet »

Mathieu Le Scornet, ancien éducateur de Désiré Doué à Rennes, évoque ses récents progrès avec le PSG dans les colonnes du Parisien : « Il fallait qu’il prenne ses marques et, maintenant, il est pleinement imprégné du projet de jeu de Luis Enrique, des attentes aussi qu’il peut y avoir dans le contenu de ses matchs. La prochaine étape c’est de garder de la constance dans ses performances à un poste qui sera évolutif », explique-t-il.

« Son poste, derrière l’attaquant »

Et Le Scornet poursuit en indiquant le meilleur positionnement possible pour Doué au PSG : « Pour moi, quand il se sera installé à son poste, derrière l’attaquant, il ne bougera plus ». Reste à savoir si Luis Enrique suivra ce conseil tactique…