50M€ : Daniel Riolo annonce «un joueur de classe internationale» au PSG !

Ousmane Dembélé, souvent critiqué pour son manque de réalisme, connaît une saison prolifique au PSG, avec son premier triplé sous le maillot parisien contre Stuttgart (4-1). Daniel Riolo, habituellement sévère, voit désormais en lui un potentiel joueur de classe internationale, soulignant son rôle clé dans la dynamique offensive parisienne.

Souvent critiqué pour son manque de réalisme dans le dernier geste, Ousmane Dembélé fait taire les critiques cette saison, déjà la plus prolifique de sa carrière. Ce mercredi sur la pelouse de Stuttgart, l’international français de 27 ans, recruté pour 50M€ à l'été 2023, a inscrit son premier triplé avec le PSG, totalisant 16 réalisations en 25 matches. De quoi séduire Daniel Riolo, qui n’a pourtant pas toujours été tendre à son égard.

« S’il évolue vers un mec qui peut marquer des buts dorénavant, là tu vas avoir un joueur de classe internationale »

« Le paradoxe de ce joueur, c'est que même quand il était frustrant en début de saison et qu'il ne marquait pas au point d'être exaspérant (...) mine de rien c'est de toute façon par lui que les plus grosses différences et occasions dans le jeu du PSG se font, analyse le journaliste de RMC dans l’After Foot. Si de ce constat frustrant dans un premier temps, il évolue vers un mec qui peut marquer des buts dorénavant, là tu vas avoir un joueur de classe internationale, ce qu'on n'a pas eu encore pour l'instant ».

« C'est lui qui bonifie les autres »

Alors qu’Ousmane Dembélé est bien lancé, Daniel Riolo espère désormais le voir confirmer. « Je lui souhaite de terminer la saison comme il a fait les deux derniers mois mais on a tellement accumulé de frustration. Même en équipe de France, c'est un joueur qui n'arrive pas à être titulaire et qui est toujours décevant. Ce n'est pas le même jeu, la même confiance ou le même poste. Il y a plein de paramètres mais toujours est-il que pour l'instant, on a plus été avec lui dans la déception et la frustration que dans le plaisir, poursuit Riolo. Si on passe à des performances qui sont toujours celles comme on a vu ce soir... Contre Manchester City, c'est son entrée qui a tout débloqué. C'est lui qui bonifie les autres, le grand joueur du PSG ».