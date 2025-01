Dembélé : L'énorme coup de bluff du PSG

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a accueilli Manchester City au Parc des Princes. Si Luis Enrique avait annoncé qu'Ousmane Dembélé était apte pour ce choc, il l'a tout de même laissé sur le banc au coup d'envoi. Interrogé ce samedi soir, le coach du PSG a avoué qu'il avait bluffé concernant l'état de santé de son numéro 10.

Touché par un syndrome viral, Ousmane Dembélé était absent contre Espaly (4-2 le 15 janvier) et face au RC Lens (2-1 le 18 janvier). Présent en conférence de presse avant le choc face à Manchester City, Luis Enrique avait annoncé le grand retour de son numéro 10. Toutefois, Ousmane Dembélé n'a disputé que la deuxième mi-temps contre les Citizens (4-2) ce mercredi soir. Interrogé ce samedi, Luis Enrique a reconnu qu'il avait bluffé concernant l'état de santé d'Ousmane Dembélé, et ce, pour ne pas donner d'indices majeurs à Pep Guardiola.

PSG - City : Dembélé n'était pas en parfaite condition

« Vous avez fait des choix forts en écartant Hakimi et Marquinhos de la feuille de match. Est-ce dû à des petites blessures face à Manchester City ou pour les préserver en vue du match contre Stuttgart ? Il y a des situations différentes. C'est comme pour Ousmane Dembélé lors du match précédent. C'est une chose de dire avant le match qu'il est en parfaite condition pour jouer alors qu'il ne l'est pas, parce que sur les sept derniers jours, il en a passé cinq avec une forte fièvre et les deux derniers à s'entraîner de manière très légère », a confié Luis Enrique, l'entraineur du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«Je ne veux donner aucune piste à l’adversaire»

« C'est donc une chose de dire cela avant le match pour ne pas donner d'indices à l'adversaire sur les joueurs que je vais sélectionner, mais la réalité en est une autre. Ce sont deux choses différentes. Je ne veux donner aucune piste à l’adversaire. Nous jouons contre Stuttgart, Marquinhos et les joueurs qui ont été mis au repos l'ont été parce que nous l'avons jugé opportun, ils sont tous prêts à aller à Stuttgart et à jouer un match très important », a conclu Luis Enrique, le technicien du PSG, en conférence de presse.