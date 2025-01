Kvaratskhelia fait une demande spéciale au PSG

Amadou Diawara

Depuis le 17 janvier, Khvicha Kvaratskhelia est un nouveau joueur du PSG. Toutefois, l'international géorgien n'est pas qualifié pour disputer la fin du premier tour de la Ligue des Champions avec le club rouge et bleu. Conscient de la situation, Khvicha Kvaratskhelia aimerait tout de même pouvoir faire le déplacement à Stuttgart avec ses coéquipiers ce mercredi soir.

Après avoir trouvé un accord à hauteur de 70M€, hors bonus, avec le Napoli, le PSG a officialisé la signature de Khvicha Kvaratskhelia le 17 janvier. Alors qu'il a joué en Ligue des Champions avec les Azzurri cette saison, l'attaquant géorgien n'est pas qualifié pour le prochain match du PSG en C1.

Stuttgart-PSG : Kvaratskhelia veut faire le déplacement

Ayant disputé quelques matchs du premier tour avec Naples, Khvicha Kvaratskhelia doit espérer une qualification du PSG pour la phase à éliminations directes de la Ligue des Champions pour poursuivre l'aventure européenne cette saison. En attendant, le nouveau numéro 7 parisien veut tout de même accompagner ses coéquipiers à Stuttgart pour la dernière journée de la C1.

«S'ils m'autorisent à y aller, je serai là»

« À présent, vous priez pour que le PSG se qualifie en Ligue des champions ? Bien sûr, oui. J'étais leur premier supporter contre Manchester City, c'était un super match, l'équipe a été incroyable, elle méritait de l'emporter. C'était un rendez-vous difficile, mais on a montré notre qualité. Contre Stuttgart (mercredi), cela va encore être difficile... En Ligue des champions, il n'y a pas de match facile. On se prépare à être prêts. Vous ferez le déplacement avec eux ? Je pense oui. S'ils m'autorisent à y aller, je serai là », a confié Khvicha Kvaratskhelia. Pour rappel, le PSG est actuellement classé 22ème sur 36 en Ligue des Champions. Pour valider son ticket pour les 16èmes de finale de la C1, les hommes de Luis Enrique doivent faire partie des 24 premières équipes à l'issue de la huitième et dernière journée à Stuttgart.