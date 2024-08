PSG, OM… Qui vous a le plus impressionné ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, la première journée de Ligue 1 s’est terminée ce dimanche soir avec le choc entre Rennes et l’OL. Le championnat de France a repris ses droits et ce week-end, on a ainsi eu le droit à un état des lieux des forces en présence entre le PSG, l’OM ou encore le LOSC. Au terme de cette première journée de Ligue 1, quel est donc le club qui vous a le plus impressionné ?

On avait laissé les acteurs de la Ligue 1 le 19 mai dernier. Depuis, on a eu le droit à l’Euro ou encore les Jeux Olympiques ainsi que le mercato estival qui a apporté différents changements au sein des différents effectifs du championnat de France. Mais il était de revenir aux affaires et de lancer la succession du PSG, champion de France en titre. C’est donc ce week-end que la 1ère journée de Ligue 1 s’est tenue avec de très belles performances.

Le PSG et l’OM démarrent très fort

Vendredi, le PSG avait la chance d’ouvrir cet exercice 2024-2025 sur la pelouse du Havre. Et même privé de Kylian Mbappé, parti au Real Madrid, le club de la capitale a redémarré sur des bases qu’on lui connait. En effet, les hommes de Luis Enrique, menés notamment par Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, se sont largement imposés en Normandie (1-4). Quelques heures plus tard, samedi après-midi, l’OM a donné une réponse XXL au PSG. Pour la première grande de Roberto De Zerbi, le club phocéen a réservé un spectacle offensif sur la pelouse de Brest (1-5) avec des doublés de Mason Greenwood et Luis Henrique ainsi qu’un but d’Elye Wahi.

Les outsiders suivent le rythme

Derrière le PSG et l’OM, les autres grosses écuries de la Ligue 1 ont également débuté avec une victoire. Le LOSC s’est offert Reims (0-2), l’AS Monaco a réussi à se débarrasser de l’ASSE (1-0), le RC Lens a battu le promu Angers (0-1) tandis que c’est Rennes qui a su prendre le meilleur sur l’OL (3-0) dans le choc de cette première journée de Ligue 1. A noter également la surprise réservée par Auxerre. De retour en Ligue 1, l’AJA a fait tomber l’OGC Nice (2-1).

Alors, qui vous a le plus surpris ?