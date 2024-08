En manque d’argent, l’OM a trouvé la solution pour son mercato

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec déjà 9 recrues au compteur lors de ce mercato, l’OM entend encore se montrer d’ici le 30 août. En effet, au sein du club phocéen, on espérerait faire venir 3 nouveaux joueurs. Problème pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia, les finances de l’OM ne suivraient pas forcément. De quoi obliger la direction olympienne à trouver une solution pour subvenir à ses besoins.

Le mercato estival fermera ses portes le 30 août prochain et du côté de l’OM, on entend profiter de cette fenêtre jusqu’au dernier moment. Il faut dire que le club phocéen a encore de grosses ambitions sur le marché. Après avoir recruté 9 joueurs, l’OM veut encore en ajouter 3 de plus : un buteur pour remplacer Moumbagna, un ailier gauche ainsi qu’un milieu de terrain.

OM : Deux joueurs sacrifiés pour boucler le mercato ? https://t.co/twAhf1nztm pic.twitter.com/ocHmVgUW6Z — le10sport (@le10sport) August 18, 2024

L’OM plombé par ses indésirables

L’OM a donc encore de grosses ambitions sur le mercato, mais pour cela, il faut que les finances suivent et cela ne sera pas le cas. Selon les informations de L’Equipe, le club phocéen serait miné par ses indésirables qui ne sont toujours pas partis. L’OM ne réussissant pas à s’en séparer, aucune liquidité n’entre dans les caisses.

Des prêts comme solution magique ?

La situation financière de l’OM complique donc les plans de Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Pour autant, ça ne veut pas dire que personne ne rejoindra l’effectif de Roberto De Zerbi avant la fin du mercato. La solution serait toute trouvée pour régler le problème. Que ce soit pour le buteur, le milieu de terrain ou bien l’ailier gauche, l’OM devrait privilégier l’option d’un prêt selon le quotidien sportif.